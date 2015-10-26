26 октября – память преподобного Вениамина Печерского
05:43, 26 октября 2015Праздники
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Преподобный Вениамин Печерский жил в четырнадцатом веке и до принятия монашества "был купцом великим".
Однажды во время богослужения святому Вениамину глубоко в сердце запали слова Спасителя о том, сложно богатому войти в Царствие Небесное.
Раздав свое имение нищим, святой Вениамин стал иноком, угождая Господу Богу в постах и молитвах до самой смерти.
Преподобный погребен в Феодосиевой пещере.
Тропарь
Добр купец бысть, Богомудре Вениамине, богатство бо свое тленно раздав, купил еси оным нетленное в Царствии небеснем, в немже ныне тамошних благ наслаждаяся богатне, проси нам мира и велия милости.
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