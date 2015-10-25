25 октября - память преподобного Арсения, архимандрита Святогорского

25 октября в Свято-Успенской Святогорской лавре торжественно празднуют память первого настоятеля возрождавшейся в 1844 году древней обители Святогорья — преподобного Арсения, архимандрита Святогорского, сообшает сайт svlavra.church.ua.

За 15 лет его умелого руководства запустевшая и почти уже всеми забытая Святогорская пустынь обновилась и процвела. И главное, возродилась молитвенная жизнь Святых Гор, вновь освятившихся непрестанной монашеской молитвой. Именно при этом великом настоятеле Святогорской обители в ней начался беспримерный духовный подъём и Святые Горы вернули себе былую славу ещё одного духовного источника Святой Руси.

Архимандрит Арсений (в миру Алексей Митрофанов) родился в 1804 г. в богатой купеческой семье в городе Ливны Орловской губернии. Воспитание его проходило в строго религиозном направлении.

В 1832 г. он оставил мир и поступил в Соловецкий монастырь, но в том же году перешёл в славившуюся старчеством Глинскую пустынь.

В 1833—1834 гг., получив от епархиального начальства увольнение для поклонения Святым местам и благословение настоятеля, он посетил Иерусалим, Синай и Святую Афонскую Гору.

Вернувшись в Глинскую пустынь, Алексей всецело отдал себя в послушание отцу Филарету, которого почитал и любил беспредельно.

Для молодого послушника годы, проведённые под руководством о. Филарета, были временем постижения основ монашеского делания, благодаря которым впоследствии он сам отличался строгостью жизни, умением и других руководить по пути спасения.

В 1839 г. игумен Филарет постриг его в мантию с именем Арсений, в том же году он был рукоположен во иеродиакона, а в 1841 г. — во иеромонаха. После кончины игумена Филарета иеромонах Арсений, назначенный казначеем Глинской пустыни, выражал свою преданность и любовь к своему почившему старцу тем, что во всем старался сохранить порядки, установленные в обители игуменом Филаретом.

Отец Арсений подвизался в Глинской пустыни более 10 лет, затем был назначен настоятелем Святогорской Успенской общежительной пустыни.

27 февраля 1844 г. о. Арсений был посвящён преосвященным Илиодором (Чистяковым) во игумена. Тогда же, по указанию о. Арсения, были переведены в Харьковскую епархию те из Глинских братий, которые изъявили согласие перейти в Святогорье. 21 апреля того же года игумен Арсений с братией прибыл в Святые горы. С этого дня чин и устав богослужения Глинской пустыни стал совершаться в Святогорской пустыни ежедневно и неопустительно.

Однако братия оказалась в трудных условиях: все помещения в монастыре были ветхие, полуразрушенные, келлии сырые и тесные. Отец Арсений сразу же начал строительные работы в пустыни.

За короткое время в монастыре были построены настоятельский, братский, просфорнический, экономический корпуса, гостиница для приезжающих и трапезная; обновлена древняя Успенская церковь и устроены в ней вместо прежних тесных просторные двери, на Святогорскую скалу устроена прочная деревянная крытая лестница, древние пещеры в скале очищены и сделаны доступными для богомольцев, в них была устроена пещерная церковь во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, обновлена древняя пещерная церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, весь монастырь окружён прочной каменной оградой.

Как и в Глинской пустыни, о. Арсений устроил в Святогорье столярную, бондарную, слесарную, кузнечную, сапожную, портную и живописную мастерские, пасеку и свечной завод; открыл книжную и иконную лавки.

Неустанно трудился настоятель с утра до вечера, руководя всеми монастырскими работами, но при этом внимательно следил за внутренней жизнью братии. Строго исполняя сам все правила церковные, о. Арсений требовал этого и от других.

В обители быстро умножалась братия, возрос поток богомольцев, монастырь начали посещать щедрые благотворители. За неусыпные труды на благо обители в 1850 г. о. Арсений был возведён в сан архимандрита.

В последние годы жизни архимандрит Арсений начал устраивать в нескольких километрах от Святогорской обители пустынный скит с церковью во имя тезоименитого ему преподобного Арсения Великого для иноков, стремящихся подвизаться в безмолвии, и очень желал, чтобы в этом скиту утвердилась строгая подвижническая жизнь, как в скиту Глинской пустыни.

Однако окончательное устроение скита, так же как и постройка Успенского собора и Преображенской церкви, начатые о. Арсением, были завершены уже его преемником — архимандритом Германом.

12 октября 1859 г. в 6.30 утра «архимандрит Арсений мирно предал дух свой в руце Божии и погребён 15 октября соборно, всею признательной к нему, им собранной братией».

По своему завещанию отец Арсений был похоронен в пещерах Святогорской скалы. Впоследствии благодарная святогорская братия ископала здесь своими руками новую пещерную церковь во имя святого Алексия человека Божия, в честь которого о. Арсений был назван при святом крещении.