24 октября – память святого апостола Филиппа

Святой апостол Филипп, из числа семидесяти, родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей.

После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на дьяконское служение в Иерусалимской Церкви и поручили, как и прочим шести диаконам, заведовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Старшим среди них был святой архидьякон Стефан.

Когда начались гонения, и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В числе обращенных апостолом был знаменитый волхв Симон, который после крещения не отходил от Филиппа.

По указанию ангела Господнего апостол отправился на дорогу, соединявшую Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого тоже обратил в христианство.

Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в Лидию, где он крестил многих.

Скончался святой Филипп в глубокой старости.

Тропарь

Апостоле святый Филиппе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.