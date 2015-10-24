24 октября – память святого апостола Филиппа
Святой апостол Филипп, из числа семидесяти, родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей.
После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на дьяконское служение в Иерусалимской Церкви и поручили, как и прочим шести диаконам, заведовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Старшим среди них был святой архидьякон Стефан.
Когда начались гонения, и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В числе обращенных апостолом был знаменитый волхв Симон, который после крещения не отходил от Филиппа.
По указанию ангела Господнего апостол отправился на дорогу, соединявшую Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого тоже обратил в христианство.
Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в Лидию, где он крестил многих.
Скончался святой Филипп в глубокой старости.
Тропарь
Апостоле святый Филиппе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.