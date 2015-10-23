23 октября – память святых мучеников Евлампия и Евлампии

Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале четвертого века в городе Никомидии. Прочитав указ императора Максимиана об осуждении каждого христианина на смертную казнь, Евлампий возмутился, что император вместо борьбы с врагами отечества вооружается против своих подданных. Юношу повели на суд и потребовали отказаться от христианской веры.

За отказ Евлампия вначале мучили железными орудиями, а затем положили на раскаленный железный лист. Внезапно страдалец проявил желание посетить языческий храм. Судьи обрадовались, полагая, что сломили дух юного христианина. В капище Марса святой призвал Господа, чтобы идол был разрушен. Он с грохотом рухнул на землю. Народ возгласил: "Един Бог христианский, великий и сильный!" Святого снова начали мучить.

В это время сестра страдальца Евлампия явилась пред судьями и объявила, что она тоже христианка. Евлампий ободрял сестру, чтобы она не боялась мучений. После пыток брата и сестру бросили в раскаленную печь, но Господь и от огня сохранил их. Наконец, брата обезглавили, а сестра скончалась от мук.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.