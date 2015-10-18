18 октября - память святого священномученика Дионисия Александрийского

Священномученик Дионисий, епископ Александрийский, был в зрелом возрасте крещен знаменитым учителем Церкви Оригеном в третьем веке и стал его учеником. Впоследствии он был наставником Александрийской школы, а затем, в 247 году, поставлен в епископа города Александрии.

Много сил прилагал святитель Дионисий для защиты Православия и укреплял свою паству во время гонений от императоров Декия и Валериана.

Святой епископ испытал много страданий. Когда в Александрии появилась чума, святитель призвал свою паству ухаживать равным образом за больными христианами и язычниками и хоронить умерших.

Святитель скончался в 264 или 265 году.