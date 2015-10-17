17 октября - день памяти преподобного Аммона Печерского

Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память преподобного Аммона Печерского, святого подвижника Киево-Печерской лавры, мощи которого покоятся в Дальних ее пещерах.

По предположению архиепископа Модеста (Стрельбицкого), он жил в Лавре в XI-XII веках. По мнению же архиепископа Филарета (Гумилевского), которая стала в церковной историографии почти традиционной, время земной жизни преподобного Аммона - XIII-XV века.

На картах Дальних пещер 1638, 1661 и 1703 года имя подвижника сопровождается упоминанием о трудолюбии преподобного Аммона. На более поздней карте (1744) упомянут как «преподобный Аммон затворник», а в 1795 и 1868 - как «преподобный Аммон, который покоится в затворе».

Опубликованные владыкой Модестом древние рукописные лаврские рассказы гласят: «Преподобный Аммон затворник ходил, по благословению игумена, на Святую Гору и в Иерусалим, кланяясь святым местам и подражая жизни великих святых отцов. А потом, вернувшись, жил так свято, что даже многие из старцев брали с него пример монашеской жизни».

Память подвижника празднуется трижды в год: отдельно - 17 октября, в день преподобного Аммона Египетского; 11 октября - в день памяти всех святых Дальних пещер; в третье воскресенье Великого Поста - соборная память всех святых Печерских.

Тропарь

Егда изшел еси от мира, тогда мирская вся яко тщетна отвергл, егда же образ иноческий на ся прият, тогда вражия коварства подвиги своими и труды, Аммоне блаженне, попрал еси, вопия: Христе Боже, слава Тебе.

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