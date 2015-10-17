17 октября - память преподобного Аммона Египетского

Преподобный Аммон Египетский был воспитан в христианском благочестии. Он вступил в брак по желанию родных, но по согласию с супругой сохранил девство и стал жить с ней как брат с сестрой.

20 лет духовные супруги трудились в посте, молитве и совместных подвигах. Затем супруги продолжили жить порознь друг от друга.

Жена Аммона осталась дома и основала женский монастырь.

Аммон ушел в Нитрийскую пустыню, где пребывал 22 года и достиг высоких духовных совершенств, дара чудотворения и прозорливости.

Преподобный Аммон часто приходил за благословением к преподобному Антонию Великому.

В предсмертный час Аммона святой Антоний увидел, как ангелы с веселием поднимали на небо душу этого праведника. Преподобный Аммон скончался в середине четвертого века.