16 октября – память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и дьякона Елевферия

Священномученики Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, пресвитер Рустик и диакон Елевферий были убиты в Галлийской Лютеции, древнее название Парижа, на рубеже первого и второго веков, во время гонения императора Домициана.

Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое образование. Затем святой отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию.

Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на Кресте Господа Иисуса Христа. После возвращения его в Афины, он был избран членом ареопага, верховного афинского суда.

Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял это спасительное слово и стал христианином.

В течение трех лет Дионисий был помощником святого апостола Павла в проповеди Слова Божьего. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин.

В 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагит, специально приезжал в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Богоматерь.

После смерти апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, в сопровождении священника по имени Рустик, и дьякон Елевферия. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании.

Во время преследования христиан языческими властями во Франции, всех троих исповедников схватили и посадили в темницу. Ночью святой Дионисий совершил литургию при участии ангелов Божьих.

Утром мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошел с ней до храма и только там упал мертвый. Благочестивая женщина Катулла похоронила останки мученика.

Большое значение для Православной Церкви имеют творения, авторство которых приписывается святому Дионисию Ареопагиту.

До нашего времени из них сохранились четыре книги: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "Об Именах Божиих", "О мистическом богословии", а также десять посланий к разным лицам.

Тропарь

Благости научився и трезвяся во всех, благою совестию священнолепно оболкся, почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная и, веру соблюд, равное течение совершил еси, священномучениче Дионисие, моли Христа Бога спастися душам нашим.