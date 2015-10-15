15 октября Церковь чтит память святых мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста

Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве родители отдали его на служение языческим богам.

До тридцати лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества - на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Изучив премудрость языческой философии и чародейства, он был посвящен на Олимпе в жрецы.

Он получил большую силу в призвании нечистых духов.

В Антиохии Киприан удивлял людей способностью управлять стихиями, насылать болезни и раны, вызывать мертвецов.

В том же городе жила христианка, девушка по имени Иустина. Она приняла крещение вместе с родителями, проводила жизнь в посте и молитве, а также дала обет безбрачия. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству.

Как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом разрушала все замыслы дьявола.

Все чары исчезали даже от имени святой девушки. Киприан в гневе наслал болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой.

Киприан осознал всю беспомощность дьявола перед Господом и с глубоким покаянием пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги.

На другой день он находился в церкви и не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения.

Через семь дней после крещения он был поставлен в чтеца, на двадцатый день - в иподиакона, на тридцатый - в диакона, а через год рукоположен в священника.

В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа.

Святая Иустина ушла в монастырь и была избрана в игуменьи. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после жестоких мучений были обезглавлены.

Воин Феоктист увидел страдания святых и объявил себя христианином. Он был казнен вместе с ними.

Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист были убиты в Никомидии в 304 году.

Христиане часто прибегают к молитвенной помощи этих святых в борьбе с нечистыми духами.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастися душам нашим.