13 октября Православная Церковь обращается с молитвами к святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по некоторым источникам был родом сириец, по другим - болгарин или серб.

В 989 году он прибыл из Херсонеса вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, который незадолго до этого принял Крещение.

На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил Русскую землю, проповедовал Святое Евангелие, крестил и поучал вчерашних язычников.

Святитель основывал первые храмы и духовные училища. В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом.

Преставился святитель Михаил в 992 году и был похоронен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве.

Около 1103 года при святом игумене Феоктисте его святые останки были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 года в Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися, се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися. И иже неверием обветшавшии божественною купелию отродишася и быша людие обновления, цаpское священие, язык свят, Христово стадо, емуже ты первый пастырь явился еси, яко первeе Крещением послуживый. И ныне, предстоя Владыце Христу Богу, моли всем сыновом русским спастися, имаши бо дерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель.