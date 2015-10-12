12 октября – память святого Феофана Милостивого

Преподобный Феофан был жителем Сирийского города Газы. Он был очень добрым и милосердным, принимал странников, помогал бедным, больным, и все свое имущество истратил на помощь ближним, а сам остался в нищете.

О потере имущества святой Феофан нисколько не жалел, но его ждало большее испытание: он лишился здоровья, и болезнь причиняла ему великие страдания. Тело его стало отекать, разлагаться и издавало смрад. Но и это испытание преподобный терпел благодушно, за все благодаря Бога.

Когда он умирал, разразилась страшная буря, и жена его расстроилась, что не сможет даже похоронить его, как следует. Святой утешил ее: «Не плачь, жена, до сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование от Милосердного Бога, так как в час моей кончины прекратится, по воле Божьей, буря».

Так и случилось: как только он предал душу Господу, наступила тишина. После смерти тело святого Феофана совершенно очистилось от ран и гноя и стало благоухать, источая благодатное целебное миро.