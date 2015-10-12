12 октября - память преподобного Кириака, отшельника Палестинского

Святой Кириак был сыном священника и происходил родом из Коринфа. Он принял постриг у преподобного Евфимия Великого. Последний, провидя в юноше великие Божьи дарования, постриг его в иноческий образ и направил под начало преподобного Герасима, который трудился на Иордане в обители святого Феоктиста. Святой Герасим, видя молодость Кириака, указал ему жить в постоянном общении с братией монастыря.

Молодой инок прилежно исполнял монастырские послушания, усердно молился, мало спал, пищу принимал через день, питаясь только хлебом и водой. В Великий пост святой Герасим, удалился в пустыню Руфа и взял с собой Кириака. В полном уединении подвижники усугубляли свои труды. После возвращения в лавру преподобного Евфимия святой Кириак попросил себе уединенную келью и там молился в безмолвии.

В возрасте тридцати семи лет он был посвящен в сан диакона. Затем святой Кириак перебрался в Сукийский монастырь преподобного Харитона. Через несколько лет преподобный Кириак был хиротонисан во пресвитера и назначен канонархом. На этом послушании он трудился 18 лет. В обители святой Кириак провел 30 лет.

С семидесятилетнего возраста преподобный находился в пустынях Натуфа, Руфа, Сусаким. Однако сюда к нему приходили больные и бесноватые, и преподобный исцелял их крестным знамением и молитвой. Пришедшая братия из Сукийского монастыря просила его духовной помощи во время наступивших голода и болезней. Они умолили святого Кириака вернуться в обитель, и преподобный поселился в пещере, где раньше жил преподобный Харитон.

На девяносто девятом году жизни преподобный Кириак опять удалился в Сусаким и там жил со своим учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял его от разбойников. Прожив 109 лет, преподобный благословил всех и с молитвой тихо отошел к Господу в 556 году.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец показался еси, богоносе отче наш Кириаче, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих к тебе. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.