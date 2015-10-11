11 октября Церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника

В начале четвертого века в Палестине появляется преподобный Харитон, который и был основателем монастырей собственно в пустыне Иерусалимской. Святой Харитон Исповедник пострадал при императоре Аврелиане.

Однажды по дороге в Иерусалим, куда он шел помолиться, на него напали разбойники и насильно забрали собой в Фаранскую пустыню, в дикую пещеру, которая служила им убежищем. Змей, который там обитал, отравил ядом вино. Разбойники погибли после очередной порции вина, а преподобный Харитон стал совершенно свободным. В благодарность за чудесное избавление он решил остаться в этой самой пещере, чтобы служить Господу.

Вскоре молва о его святой жизни и чудесах собрала к нему учеников. Пещеру превратили в церковь, и так была основана знаменитая Фаранская лавра.

Вскоре им же были открыты еще две лавры. В одной из них, преподобный Харитон дожил до глубокой старости, но последние дни своей земной жизни захотел окончить в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры.

По преданию, преподобный Харитон составил чин иноческого пострижения.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенныя, сияя чудесы, Харитоне, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.