11 октября – память святого пророка Варуха

Святой пророк Варух был учеником, другом и писцом святого пророка Иеремии. Он записывал пророчества пророка Иеремии о нашествии вавилонян и пленении иудеев за их грехи и читал народу в храме. Царь сжег свитки после чтения, а пророков приказал посадить в темницу.

Много раз пророки предупреждали свой народ о пленении и о том, что они будут отданы в руки халдеев, но люди не слушали их, гнали, а затем, бросили обоих в темницу. Только после взятия Иерусалима они были освобождены халдеями.

Вместе с учителем святой Варух горько оплакивал разрушение Иерусалима царем Навуходоносором. После мученической смерти пророка Иеремии святой Варух жил недолго и умер в Египте в шестом веке до Рождества Христового.

В книге пророка Варуха пять глав, где он пишет, что все бедствия, вавилонский плен, и сожжение Иерусалима посылались за грехи иудеев.

Святой Варух особенно ясно пророчествовал о воплощении Сына Божьего, Который должен был прийти на землю и жить среди людей.