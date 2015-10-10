10 октября Церковь вспоминает страдания святого Каллистрата Византийского и его дружины

Святой Каллистрат был родом из Карфагена. Его дед служил при императоре Тиверии в Палестине, под началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата, и был свидетелем Крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Отец святого был христианином, и воспитал сына в вере и благочестии.

По семейной традиции, святой Каллистрат стал воином, он выделялся среди соратников-язычников добрым поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, он обычно вставал на молитву.

Однажды спавший возле него воин услышал, что святой Каллистрат призывает Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Мученика схватили и в кожаном мешке бросили в море. Однако мешок наткнулся на острый камень и разорвался, а святой Каллистрат был вынесен на сушу дельфинами.

Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Всех их бросили в темницу, после этого исповедали себя христианами еще 135 воинов. Боясь возмущения в войске, святого Каллистрата с дружиной тайно казнили в темнице.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.