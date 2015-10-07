7 октября – память святого Никандра, пустынножителя Псковского

Святой Никандр родился 24 июля 1507 года в семье крестьян Филиппа и Анастасии на Псковщине и в крещении получил имя Никон.

Никон всегда носил простую одежду, любил духовную нищету и чистоту сердца. Юноша стремился научиться грамоте, чтобы самому читать Божественное Писание.

В семнадцатилетнем возрасте он убедил мать частично раздать имение бедным, а часть пожертвовать в церкви Божьи, чтобы уйти в монастырь. Придя в одну из женских обителей, Анастасия приняла там пострижение и вскоре отошла в вечную жизнь.

Тогда Никон отправился в город Псков, посетил все церкви и монастыри, которые там были, а также обошел окрестные обители. Наконец он достиг тех мест, которые были ознаменованы подвигами святых Евфросина и Саввы.

Наставляемый Святым Духом, он опять отправился в Псков, где встретил Никона один благочестивый человек по имени Филипп и принял его в свой дом для работы. Видя огромное желание Никона понимать Священное Писание, Филипп отдал его обучаться к диакону, который славился своими знаниями и мудростью.

Монашеский постриг он принял в Крыпецком монастыре. Однако надолго святой там не задержался. Почти полвека своей жизни преподобный Никандр посвятил пустынножительству.

Укрепив свой ​​дух трудом, постом и молитвой, святой не боялся ни трудностей, ни разбойников, ни лютых зверей. На благодатном месте подвига преподобного Никандра в 1584 году была создана обитель, которую стали называть Никандрова пустынь.

В 1686 году по распоряжению патриарха Иоакима, вследствие слуха о его чудесах, мощи преподобного были освидетельствованы и найдены нетленными.

Тропарь

Яко лучу тя солнечную Христос показа, преподобне, сияеши бо в земли Российстей чудес благодатию, и отгонявши тму страстей же и скорбей, от приходящих к тебе с верою: темже почитаем твою память, Никандре отче наш, и вопием ти: радуйся пустынножителей красото, и стране нашей похвала и утверждение.