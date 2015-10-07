7 октября – память святого Владислава, короля Сербского

Святой Владислав Сербский (младший сын короля Сербии Стефана) был предан своему отчеству и православию.

В нем рано проявился дух созидания. Еще будучи царевичем, по благословению святого Саввы в 1218 - 1219 г.г. им был построен монастырь в Милешево, посвященный Вознесению Господню.

Владислав был венчан на царство в 1230 году Святителем Саввою, создателем независимой Сербской церкви. За 7 лет царствования он прославился своей добротой и милосердием к больным, странникам и бедным.

После смерти святого Саввы в Болгарии, король проявил незаурядную мудрость, вернув его нетленное тело на родину. Торжественно внеся мощи святителя в храм, Владислав сказал: «Как возлюбил ты меня и вознаградил, Боже мой. Будет имя Твое благословенно во веки веков».

Святой Владислав Сербский скончался в 1239 году и был погребен в Милешевском монастыре.