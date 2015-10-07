7 октября Православная Церковь чтит память святой первомученицы равноапостольной Феклы

Фекла родилась и жила в малоазиатском городе Иконии, современная территория Турции, в семье богатых язычников. В 18 лет она была обручена со знатным юношей Фамиридом, но во время пребывания в городе апостола Павла увлеклась его проповедью и решила не вступать в брак, посвятив себя служению Богу. Фамирид по совету друзей отвёл Павла к правителю города, который приказал арестовать апостола по обвинению, что он «воспрещает девам вступать в брак». Фекла тайно посещала апостола, отдавая тюремным стражам свои драгоценности. Когда об этом стало известно родителям, то её и Павла привели на суд правителя города. Мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению.

Феклу возвели на большой костёр, однако внезапный дождь погасил пламя и она осталась невредима. Покинув Иконию, Фекла нашла Павла и вместе с ним отправилась в Антиохию где её приметил правитель города Александр. В ответ на его домогательство она содрала одежды и венок с головы, за что была отправлена на растерзание зверям. На Феклу были спущены медведица и львица. Последняя не тронула Феклу, более того она встала на её защиту, растерзав сперва медведицу и ценою собственной жизни убив выпущенного дополнительно льва. Позже после внезапной смерти царицы Трифены Фёкла была освобождена.

Из Антиохии Фекла отправилась на поиски Павла, который напутствовал её на обучение людей слову Божьему. Спустя время Фекла вернулась в родную Иконию, где обратила свою мать в христианство.

Церковное предание сообщает, что она долгие годы жила в сирийской Селевкии и в возрасте 90 лет, когда её преследовали языческие жрецы, была скрыта от них горой. Пещера, в которой по преданию умерла Фекла, расположена в сирийском посёлке Маалюла, горы Каламон. Над ней построен монастырь, названный в честь святой.

Мощи святой Феклы находились в Киликийской Армении, в городе Тарс.

После захвата страны египетскими мамлюками, часть мощей святой Феклы была вывезена христианами на Кипр, где до сих пор хранятся в женском монастыре святой Феклы, расположенном на окраине села Мосфилоти, неподалеку от города Ларнака.

Тропарь

Словесем Павловым научившися, богоневестная Фекло, и верою утвердившися от Петра, богозванная, первомученица явилася еси и первострадальница в женах, возшла еси на пламень, яко на место благоцветущее, звери и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо Крестом. Тем моли, всехвальная, Христа Бога, спастися душам нашим.