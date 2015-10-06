Православная Церковь в Америке открыла сетевой доступ к житийным иконам североамериканских святых

Православная Церковь в Америке открыла доступ к новым сетевым ресурсам всем желающим ознакомиться с житиями североамериканских святых: на них можно найти изображения житийных икон и видео-лекции, сообщает oca.org.

Житийная икона представляет собой образ, где центральное изображение святого предстает в окружении малых образов-клейм, рисующих сцены духовных подвигов из его жития.

«Всматриваясь в образы святых, и вчитываясь в их жития, верующий приходит к более глубокому пониманию их личности, духа, и тех подвигов, которые они совершили при жизни, и это знание дает возможность подкреплять их святыми свидетельствами наши собственные попытки нести сегодня свет веры через Православную Церковь в Америке», - говорит матушка Валерия Захирская, заведующая Отделом христианского вероучения Православной Церкви в Америке и редактор выпуска.

В сопутствующей новостной колонке можно найти и посмотреть видео-лекции о житии святых, озвученных духовной музыкой и сопровождаемые материалами из различных источников, в том числе - из Библиотеки Конгресса США и Смитсоновского музея в Вашингтоне.

Полноцветные житийные иконы в высоком качестве можно бесплатно скопировать с ресурса и распечатать для личного и коллективного поклонения.