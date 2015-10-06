6 октября – память святой мученицы Ираиды

Святая мученица Ираида происходила родом из Александрии.

Однажды, придя к источнику за водой, инокиня заметила у берега корабль с множеством людей, на котором находилось около 150 человек, которые были заключены в оковы за исповедание христианства.

Ираида добровольно присоединилась к мученикам, а когда судно достигло города Антинополь, она первой подверглась жестоким пыткам и была обезглавлена.

Вслед за ней приняли смертную казнь за вероисповедание и другие узники.

Это случилось в начале четвертого века, во время правления императора Максенция.

Тропарь

Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.