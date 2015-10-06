6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского

Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, родился 26 августа 1797 году в селе Ангинском Иркутской епархии.

Мальчик рано усвоил грамоту и с семи лет уже участвовал в церковном богослужении. В 1806 году его отдали в Иркутскую семинарию. Как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина.

13 мая 1817 году он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 года – в священника.

С 1823 года началось миссионерское служение будущего просветителя Америки и Сибири.

Святитель Иннокентий отдал 45 лет делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.

Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него катехизис, Евангелие и многие молитвы.

29 ноября 1840 году митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа.

В 1868 году святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов.

Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 году, в Великую субботу, и похоронен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры.

6 октября 1977 году Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

Тропарь

Во вся страны полунощныя изыде вещание твое, яко приемшия слово твое, ихже боголепно научил еси, неведущия Христа светом Евангелия просветил еси, человеческия обычаи украсил еси, Российская похвало, святителю отче наш Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам нашим.