5 октября православные молитвенно обращаются за помощью к преподобному Макарию

Святой Макарий жил и трудился в начале семнадцатого века, избрав для иноческих подвигов разрушенную в то время литовцами Жабынскую пустынь.

Он проводил дни и ночи в непрестанных трудах и заботах по восстановлению обители и в скором времени собрал братию и основал монастырь, где стал игуменом. Преподобный постоянно подавал братии пример для подражания. В конце жизни, приняв схиму, старец всецело посвятил себя служению Богу, проводя время в молитве и духовных подвигах.

Господь благословил великие труды своего угодника и прославил его при жизни и после смерти даром чудотворения. Однажды старец, будучи в лесу, помолившись, ударил посохом по земле, и тот час же на этом месте забил источник воды.

Скончался преподобный Макарий на 84 году жизни в 1623 году и был погребен вблизи монастырского храма. Много чудес и исцелений совершилось от мощей святого.

Тропарь

Житие чистое, терпение, кротость и любовь нелицемерну, воздержание совершенное, умиление Божественное, веру же и надежду истинну и милосердие стяжав, равноангельно, Макарие, на земли пожил еси и на Небеси Богови с лики Безплотных предстоиши. С ними же, святе, молися мир Российстей Церкви даровати и душам нашим велию милость.