4 октября - обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского

«Пастырь добрый», «Звезда, осветила всю страну учениями и чудесами», «райская ветвь Малороссии», «Святитель с медоточивыми устами» - так называли православные верующие митрополита Димитрия Ростовского, благоговея перед памятью угодника Божия.

Пастырь добрый и благочестивый подвижник, трудясь «нощеденственно» и заботясь о спасении ближних, был еще и великим писателем мирового масштаба.

«Моему сану (его же несмь достоин), - писал святитель Димитрий, - надлежит Слово Божие проповедати не точию языком, но и пишущей рукою. То мое дело, то мое звание, то моя должность».

Агиограф, летописец, переводчик, писатель, поэт, драматург, музыкант...

Он подарил православной культуре чудотворные труды свои, ставшие источником духовной радости, нравственной силы для всех христиан. Великий подвижник до последней минуты собирал жития святых, чьи имена занесены в Книгу Вечной Жизни. А после смерти был увенчан Господом венцом нетления и удостоился быть вписанным Божьим Перстом в ту же Книгу.

Выдающийся проповедник и пастырь Святитель Димитрий был выходцем из Украины, на киевской земле начался его путь как церковного деятеля. А закончить свои земные дни ему суждено было в Ростове, после того, как в 1702 году святитель Димитрий стал во главе Ростовской епархии.

После литургии, которую он совершал в соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы Спасо-Яковлевского монастыря, святитель Димитрий в присутствии прихожан храма определил место своего будущего захоронения со словами: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

28 октября 1709 года святитель скончался в своей келье перед святыми образами с молитвой на устах.

Несмотря на его желание, высказанное в завещании, духовенство и жители Ростова просили похоронить митрополита в соборном храме города, рядом с его предшественником, святителем Иоасафом. Но Митрополит Стефан настоял на похоронах тела святителя Димитрия в указанном месте. Однако до прибытия митрополита место захоронения приготовлено не было, и тогда в выкопанной могиле был сделан наскоро деревянный сруб, в котором и было погребено тело святителя. Это обстоятельство и помогло быстрому нахождению мощей.

В 1752 году во время ремонта в соборной церкви монастыря, когда чинили пол, было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Место захоронения оказалось сырым, дубовый гроб истлел, но тело святителя, а также омофор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После обретения святых мощей у них начали происходить исцеления. И в 1757 году святитель Димитрий был официально причислен к лику святых. С тех пор много верующих приходит в Ростов со всего православного мира, чтобы поклониться мощам великого Святителя.

Сразу же после этого на родине святителя - в Украине - началось создание храмов в честь святого Димитрия. В частности, в течение второй половины XVIII века в одном Киеве было освящено три престола в честь Ростовского святителя: в Свято-Троицком храме Китаевской пустыни, в деревянном храме в Кирилловском монастыре (это обитель помнит не только постриг и настоятельство святого Димитрия - здесь похоронены его родители), в теплой церкви возле храма свв. Константина и Елены на Подоле.

Православная Украина помнит и чтит также и другие «адреса святого Димитрия»: городок Макаров Киевской области, где он родился, храмы Чернигова, где служил и проповедовал подвижник (Елецкий и Свято-Троицко-Ильинский монастыри, Спасский и Борисоглебский соборы), Густинский монастырь (где произошло рукоположение монаха Димитрия в священный сан), Крупицкий Батуринский монастырь, Киево-Печерскую лавру (где подвижник жил в то время, когда начинал «Четьи-Минеи» и где в монастырской типографии впервые был опубликован этот труд - еще при земной жизни автора).

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