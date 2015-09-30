30 сентября Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Во втором веке в царствование императора Адриана в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, носившие имена трех главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он захотел лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и бесстрашно исповедали веру во Христа.

Удивленный смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить детей отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными. Сестры не изменили своих убеждений. Разгневанный Адриан приказал их казнить.

«Я с радостью пойду к любому моему Господу Спасителю», - сказала святая Вера. Она мужественно склонила голову под меч. Младшие Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные мучения: им отсекли мечом головы. Старшей Вере тогда было 12 лет, средний Надежде - 10, а младшей Любови - всего 9.

Святую Софию не истязали, но она переживала душевные муки от разлуки с детьми. Страдалица похоронила останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую смерть.

Мощи святых мучениц с 777 года находятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Тропарь

Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля матерь о чадех веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая тройственным богословским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, с нею и мы духовне в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.