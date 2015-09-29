29 сентября – память святой мученицы Людмилы, княгини Чешской

Святая Людмила жила в конце девятого – начале десятого века. Она была дочерью Сербского князя.

Людмила вышла замуж за чешского князя Боривоя и вместе с супругом приняла святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, супруги заботились о просвещении своего народа светом Христовой веры.

Рано овдовев, святая Людмила вела строгую жизнь и продолжала заботиться о Церкви в правление сына Вратислава. Это вызвало ненависть невестки - жены сына, Драгомиры. После смерти сына Вратислава, на престол вступил юный внук Людмилы, Вячеслав. Пользуясь молодостью и неопытностью правителя, восемнадцатилетнего Вячеслава, Драгомира вновь стала внедрять среди народа языческие обычаи.

Святая Людмила удалилась в город Течин, где во время молитвы была удушена убийцами, которых послала Драгомира. Мощи святой были похоронены в Течине у городской стены. Над ее могилой стали совершаться чудесные знамения и многочисленные исцеления.

Услышав о чуде исцеления слепого, ее внук Вячеслав совершил перенесение святых останков в город Прагу и положил их в церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, где они находятся по сегодняшний день.

Тропарь

Оставльша тьму идолослужения и с горячей любовию прияв свет Православныя веры Христовы, явися ты, святая Людмило, яко звезда утренняя, и светом святости твоея истинный день Богопочитания в Честей земли начав.