Евреи во всем мире празднуют Суккот

Еврейский праздник Суккот начинается на 15-й день нового года (15-е тишрея) и продолжается 7 дней. На это время, по традиции, следует покинуть свой дом и перебраться в шатер (кущу) – в память о блуждании евреев по Синайской пустыне и о Скинии – походном храме, где хранился Ковчег Завета и совершались жертвоприношения до постройки Иерусалимского Храма.

Праздник Суккот отмечается в пору изобилия и подведения итогов материальным достижениям. Тора говорит человеку, с удовлетворением разглядывающему все, что он нажил: именно сейчас уйди из дома твоего — из твоей теплой, надежной крепости, снабженной всеми удобствами, — и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед превратностями погоды. Знай, что вся наша жизнь в этом мире — это жизнь в шалаше, покрытом листьями, которые сегодня зелены, а завтра увянут. Единственное твое ценное приобретение — это исполнение заповедей Всевышнего и твое духовное обогащение.

Семь гостей посещают в течение праздника кущу каждого еврея, соблюдающего заповеди Торы: души Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида, и каждый из них по очереди возглавляет их всех, и каждый познал вкус скитаний. А чтобы удостоиться посещения этих семи гостей и чтобы праздничное веселье было настоящим весельем, каждый зовет к себе гостей из плоти и крови.

В Суккот выполняют особый ритуал — "вознесение лулава". Лулавом называется лист пальмы, входящий в набор из четырех растений, которые принято поднимать и благословлять. Каждое из них символизирует определенный тип людей: этрог (вид цитрусовых), обладающий и вкусом, и запахом, — это евреи, знающие Тору и совершающие добрые дела; лист финиковой пальмы, дающей плод сладкий, но без запаха, — это евреи, обладающие знанием Торы, но не совершающие добрых дел; мирт — растение несъедобное, но приятно пахнущее — это евреи, от которых, как аромат, исходят добрые дела; ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха, — это евреи, которые не знают Тору и не делают добра.

И все-таки Бог всех соединил в один букет — один народ, чтобы помогали друг другу, просвещали друг друга и отвечали друг за друга.

РИА Новости