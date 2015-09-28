28 сентября день памяти великомученика Никиты

Святой Никита был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай в пределах нынешней Румынии в середине IV столетия. Его обратил в христианство и крестил епископ Феофил, известный просветитель готов и участник первого Вселенского собора в 325 году.

В то время между готами возникла междоусобная война. Во главе одной враждующей стороны стоял князь Афанарих, ярый язычник и ненавистник христиан. Во главе второй — Фригент. В кровопролитном столкновении войск победил Афанарих, и Фригент вынужден был бежать в Византию. Но вскоре Фригент вернулся на родину, подкрепленный свежими войсками, предоставленными ему императором Валентом. Фригент приказал сделать на знаменах своего войска изображение святого Креста. Произошла вторая кровопролитная битва, и на этот раз победил Фригент. Афанарих же с небольшой группой приверженцев спасся бегством.

После победы Фригента для христианства наступили благоприятные времена. Преемник епископа Феофила, святитель Ульфилла, создал готскую азбуку и перевел с греческого языка на готский много духовных книг. Святой Никита своей проповедью и своей благочестивой жизнью много способствовал утверждению христианской веры среди готов.

Спустя несколько лет Афанарих с многочисленным войском вернулся к себе на родину, и снова у готов завязалась междоусобная воина. Одолев Фригента, Афанарих начал жестокое гонение против христиан. Никита, став духовным вождем христиан-готов, укорял Афанариха в безбожии и жестокости. Он призывал верующих быть твердыми и не бояться мученичества. Вскоре Никита был схвачен и предан жестоким мучениям. Его бросили в огонь, и он скончался 15 сентября 372 года.

Друг Никиты ночью отыскал его святые останки и перенес их в Киликию. С тех пор от мощей святого мученика Никиты начали совершаться чудеса и исцеления. Частица мощей великомученика Никиты находилась в монастыре Высокие Дечаны в Сербии.

Тропарь

Крест Христов яко некое оружие усердно восприим, и к борению врагов притекл еси, и за Христа пострадав, последи огнем священную твою душу Господу предал еси, отонудуже и даров исцеления от Него сподобился еси прияти, великомучениче Никите. Моли Христа Бога, спастися душам нашым.