28 сентября – память иконы Пресвятой Богородицы "Новоникитской"

Новоникитская икона - одна из древнейших икон Божией Матери. Она явилась святому великомученику Никите в четвертом веке.

Мученик Никита, бывший воин и ученик Феофила, епископа готского, еще до принятия крещения, видел однажды во сне Юношу, который держал в руке Крест.

Проснувшись, он долго размышлял над смыслом видения. Одна девушка-христианка, по имени Иулиания, по откровению от Бога, сказала Никите, чтобы он посмотрел на собственную грудь.

К удивлению, он обнаружил у себя на груди образ Пресвятой Богородицы с Богомладенцем, который стоял на коленях Своей Матери и держал в руке Крест. "Это же самое изображение я видел во сне!" - воскликнул святой Никита.

Явление иконы произвело на него такое впечатление, что он немедленно принял святое крещение.

Вскоре началось гонение на христиан, и святой Никита в числе других исповедников принял мученичество.