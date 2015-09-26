26 сентября - обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Словущее

26 сентября православные верующие празднуют обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Словущее. Этот праздник учрежден в память о завершении строительства и освящения храма.

В начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого, с помощью епископа Макария организовала в Иерусалиме археологическую экспедицию, которая обнаружила место, где в I веке был распят Иисус Христос.

Сделать это было не просто: войска императора Тита, завоевав город в 70 году, не просто разрушили Иерусалимский Храм, но, словно задавшись целью в точности исполнить пророчество Христа (Мк13:1-2), буквально не оставили там камня на камне. А при императоре Адриане во II веке на месте разоренного Иерусалима римляне построили новый город — Элию Капитолину. Гроб Господень был засыпан землей и камнями, а на Голгофе возвели храм Венеры.

По приказу императора Константина на этом месте было начато возведение церкви. Строили ее 10 лет. Императрица Елена так и не дождалась завершения строительства – в 327 году она скончалась, а работы завершились в 335 году. В том же году в городе Тире (на территории современного Ливана) проходил церковный собор, и участвовавших в нем епископов пригласили на освящение нового храма. К тому же в эти дни отмечали 30 правления императора Константина, и торжество, состоявшееся 13 сентября (26 сентября по новому стилю) 335 года получилось очень пышным. В тот же день был освящен весь город Иерусалим и в память об этом был установлен церковный праздник.

На Руси он получил второе название Воскресение Словущее (от глагола "слыть" — быть известным; то есть этот праздник только слывет Воскресением, в отличие от Пасхи — праздника Светлого Христова Воскресения).

РИА Новости