26 сентября - день памяти священномученика Корнилия Сотника

Вскоре после Крестных страданий Господа Иисуса Христа и по Вознесении Его на Небо в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий, ранее живший в Италии Фракийской.

Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука (Деян. 10, 1). Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой.

Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим Крещение. Он оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом.

Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием„ находился в городе Ефесе, ему стало известно об особенно сильном идолопоклонстве в городе Скепсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия.

В то время городом правил князь по имени Димитрий, ненавидевший христианство и почитавший языческих богов. Узнав о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе и спросил о причине пришествия. Когда святой Корнилий объяснил, что служит Господу, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам.

Святой просил показать богов. Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колена, произнес молитву к Господу. Началось землетрясение, и храм Зевса и находившиеся в нем идолы разрушились. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в темнице на ночь.

В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. Но несколько позже один из жрецов, по имени Варват, рассказал, что слышал голоса его жены и сына из-под развалин. Жрец просил освободить заключенного, так как благодаря чуду, совершенному святым Корнилием, супруга и сын князя остались живы.

Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темницу к Корнилию и просил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Димитрий, все его родственники и приближенные приняли Крещение.

Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей-язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Скончался он в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

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