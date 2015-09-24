24 сентября – день памяти святой Феодоры Александрийской

Преподобная Феодора жила в Александрии в четвертом веке. Она была замужем за хорошим человеком, и они жили счастливо.

Ее полюбил один богач и всячески старался склонить к измене мужу. Святая Феодора долго боролась с искушением. Наконец, при посредничестве одной женщины, богач достиг своей цели.

Совесть начала мучить Феодору: она стыдилась смотреть на своего мужа, родных и знакомых. Женщина пришла в монастырь к знакомой игуменье и исповедала свой грех.

Игуменья успокаивала Феодору. Тогда она решила уйти в монастырь, но чтобы муж не отыскал ее в женском монастыре, она остригла волосы, надела мужскую одежду и с именем Феодора пришла в мужской монастырь в Египте. Ее не хотели принимать в силу ее молодости, но святая очень просилась и обещала игумену исполнять все монашеские послушания.

Восемь лет провела святая Феодора в монастыре в больших трудах, посте и молитве.

Однажды дочь хозяина гостиницы в Александрии, где святая Феодора останавливалась по делам монастыря, соблазнилась красотой молодого монаха, склоняла его ко греху. Получив отказ, а после того родив незаконно дитя, оклеветала во грехе преподобную. Игумен и братия рассердились на нее и выгнали из монастыря. Но святая Феодора, не желая открыть свою тайну, взяла ребенка и поселилась в шалаше неподалеку от монастыря. Пастухи из жалости давали ей молока для питания ребенка.

Ей пришлось перенести много насмешек. Наконец, ее вновь приняли в монастырь. Там она прожила два года и скончалась.

Тогда в монастыре узнали, что это была женщина. Все, кто ее обижал очень каялись и просили прощения.

В день смерти Феодоры в монастырь пришел ее муж, который вскоре принял монашество и остался в обители.