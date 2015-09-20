20 сентября – память мученика Созонта

Святой мученик Созонт жил в Киликии и был пастухом. Придя однажды в приморский город Помпеополь, он увидел торжественное празднество в честь языческих богов, в котором правитель города принуждал участвовать и христиан.

Боголюбивый Созонт не мог стерпеть поругания веры Христовой. В порыве возмущения вошел он ночью в языческий храм, где стоял почитаемый золотой идол в виде человека. Он отнял у идола руку и, раздробив ее на куски, раздал нищим.

На следующий день весь город пришел в смятение, когда выяснилась пропажа руки идола. Святой Созонт пришел к правителю и объявил, что он отнял золотую руку, чтобы узнать силу их бога. “Теперь я узнал, что бог ваш бессилен. Да и как он, немой и бездушный, может сопротивляться? Если бы он был живой и истинный, то не дал бы оскорбить себя”, - сказал святой.

Правитель приказал мучить Созонта. Его так избили железными палками, что раздробили даже кости. Мученический венец святой принял в 304 г. Его тело хотели сжечь, но Господь послал дождь, потушивший пламя. Христиане с честью погребли тело святого мученика, и у гроба его происходило множество исцелений.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Созонт, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси душы наша.