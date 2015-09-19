19 сентября – память Арапетской (Аравийской) иконы Божьей Матери
06:47, 19 сентября 2015Праздники
1296
Арапетская или Аравийская икона Божией Матери относится к числу наиболее древних икон и известна только по имени.
Сведений же о месте и времени ее явления не сохранилось никаких. Существуют одни только догадки и предположения по этому вопросу.
Одни относят явление и прославление иконы к началу IV века, а именно к 301 году.
По другим же источникам явление ее относится к более раннему времени – I веку, и приурочивается это событие к тому моменту, когда святой апостол Фома распространял свет евангельского учения в Индии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter