19 сентября – память иконы Пресвятой Богородицы "Киево-Братской"

Икона Киево-Братской Божьей Матери раньше находился в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде, где она чудесно явилась в 1654 году.

В 1662 году, во время войны России с Польшей, городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган. Однако Промысл Божий сохранил чудотворную икону, которую своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру, а мощи святых скрыли.

Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь. Там она и оставалась в течение долгого времени.

Предание прибавляет к этому рассказу следующую подробность.

Один татарин заметил икону в реке и решил воспользоваться ей для переправы, но едва он коснулся ее, как икона сама поплыла, притом очень быстро и остановилась против Братского монастыря. Татарин, боясь утонуть, отчаянно вопил, на его крики вышла братия из монастыря и направили к нему лодку. Впоследствии спасенный татарин крестился и принял постриг в Киево-Братском монастыре.

Подлинник иконы не сохранился. Точная копия образа находится сегодня в киевском монастыре Покрова Божией Матери.