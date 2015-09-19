19 сентября - православные вспоминают чудо архистратига Михаила

Во Фригии, недалеко от города Иераполя (современное название Памуккале, Турция) находился храм в честь архистратига Михаила, около которого находился целебный источник. Храм был сооружен стараниями одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой из источника.

Архистратиг Михаил, явился во сне мужчине, хотя он не был еще крещен и сообщил, что его немая дочь получит дар речи, если выпьет воды из источника. Девушка действительно исцелилась и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного отца был построен храм в честь святого архистратига Михаила.

Чтобы исцелиться от болезней к источнику стали приходить не только христиане, но и язычники, многие из которых отказывались от идолов и обращались к вере во Христа.

В храме в продолжение шестидесяти лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Своей проповедью о Христе и личным примером Архипп приводил многих язычников к истинной вере.

Однажды укорененные язычники задумали уничтожить храм и одновременно убить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия.

По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом жезла открыл в горе широкую расселину, в которую ушла вся вода. Таким образом храм остался невредим. Увидев такое чудо, язычники в страхе убежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили святого архистратига Михаила за помощь. Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, которое в переводе означает "отверстие", "расселина".

Тропарь

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.