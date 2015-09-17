17 сентября Церковь вспоминает святого пророка Моисея

Великий пророк и законодатель израильтян происходил из рода Левиина. Он родился в Египте приблизительно в 1570 году до Рождества Xристового и воспитан дочерью фараона.

Во всех своих поступках Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Он был человеком, которому Бог открыл тайны мироздания: сотворение мира и человека.

На горе Синайской он принял от Бога десять заповедей. Силой Божьей он творил великие знаменья и чудеса.

Моисей преставился в возрасте ста двадцати лет в Моавитской стране. Он был погребен в долине около Веффегора, но это место до сих пор неизвестно.

О жизни Моисея повествуют книги Библии — Исход, Числа и Второзаконие.