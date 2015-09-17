17 сентября Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"

«Неопалимая Купина» чудотворная икона Божией Матери - одна из самых известных чудотворных икон Богоматери, почитавшаяся как защитница от стихийных бедствий, особенно от пожара.

В основе ее изображения — библейский рассказ о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста), истолкованный богословами как прообраз Богоматери. В православном искусстве «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нем образом Богоматери и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним.

В 16 веке возникла символико-аллегорическая композиция с поясным изображением Богоматери с Младенцем Иисусом на руках. Она окружена небесными сферами и двумя перекрещивающимися прямоугольниками с вытянутыми заостренными углами (образующими восьмиконечную звезду), заполненными воспевающими Богоматерь и поклоняющимися Ей небесными силами и ангелами стихий — росы, грозы, мрака, мороза, льда, огня с ветхозаветными прообразами Богоматери на ее изображении и в углах иконы, которые сопровождаются надписями.

Тропарь

Иже в Купине, огнем горящей и несгораемей, показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во чреве Приймшую и нетленну по Рождестве Пребывшую, Тоя молитвами от пламене страстей избави нас и от огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.