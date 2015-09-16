16 сентября Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Писидийской"

Икона Божьей Матери «Писидийская» - одним из древних чудотворных образов Богородицы. Икона получила своё название от города Созополь Писидийский, который расположен в центральной части полуострова Малая Азия. Происхождение иконы неизвестно.

На чудеса исцеления от иконы и её обильное мироточение указывает Елевсипп. Он свидетельствует, что видел собственными глазами, как по пламенной молитве святого Феодора Сикеота из иконы сошла струя елея и омочила глаза молящегося.

У одной супружеской пары из Амасии дети рождались мёртвыми. Это сильно печалило семейную пару и однажды они обратились к патриарху Евтихию с просьбой помолиться о даровании им живых детей. Патриарх согласился помочь. Он усердно помолился и помазал супругов маслом от Писидийской иконы.

Потом, после раздумья, произнёс: «Назовите дитя, которое родится, Петром, и оно будет жить». Эти слова оказались пророческими. Родился именно мальчик и его назвали Петром, потом родился второй мальчик, названный Иоанном и они оба росли здоровыми и крепкими. Этот случай стал широко известен в округе и способствовал росту почитания иконы.