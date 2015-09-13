13 сентября с заходом солнца евреи встретят 5776-й год от сотворения мира

13 сентября с заходом солнца евреи встретят Рош Ашана — Новый год, 5776-й от сотворения мира по еврейскому календарю, сообщает РИА Новости.

Рош Ашана — один из самых ярких и красочных еврейских праздников. Его название переводится с иврита как "голова года". Он символизирует "шестой день творения", когда Бог создал первого человека — Адама.

В этом году его празднуют 14 и 15 сентября, но торжества традиционно начинаются с заходом солнца накануне, 13 сентября.

Считается, что ежегодно Всевышний в Рош Ашана творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году. В этот день каждый человек должен внимательно разобрать свои поступки, понять, что он сделал неправильно и раскаяться.

Рош Ашана — это не праздник в обычном смысле этого слова. Праздничный стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Всевышнего. В эти два дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени уделять молитве.

В первый день Нового года обычно проходит праздничная утренняя молитва «Шахарит» и трубление в шофар — еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент из рога животного, как правило, барана. Звуки шофара призывают человека к раскаянию, его глас слушают стоя. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рош Ашана услышать звук шофара, причем "вживую", а не в записи и не посредством электронных носителей.