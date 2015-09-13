13 сентября Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме было при императоре Аркадии (395-408). До того великая святыня, вверенная апостолу Фоме самой Божией Матерью, после Ее Успения хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан.

Через много лет, в царствование императора Льва Мудрого (886-911), от пояса Божией Матери совершилось чудо: больная жена правителя во сне получила откровение, что исцелится лишь тогда, когда на нее будет положен пояс Пресвятой Богородицы. Так и произошло: после положения пояса больная императрица сразу же исцелилась. В честь этого события и был установлен сегодняшний праздник.

В своей любви к Матери Божией Церковь окружает всё, что связано с Её земной жизнью большим почитанием. Хитон, или платье Пресвятой Богородицы, омофор или Ее головной покров и пояс – вот ризы, которые носила Пречистая Дева в Своей земной жизни и, согласно христианским преданиям, даровала их Церкви как залог Своего покровительства и заступничества.

Тропарь празднику

Честнаго пояса Твоего положение празднует днесь Твой, Препетая, храм, и прилежно взывает Ти: радуйся, Дево, христиан похвало.

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