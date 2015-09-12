12 сентября Церковь чтит память святых Александра, Иоанна и Павла - патриархов Константинопольских.

Святой Александр сначала был священником при Митрофане, епископе Константинопольском, а после его смерти заступил на его место и был назначен патриархом. Он присутствовал на I Вселенском соборе. Во время правления Константинопольской церковью ему приходилось бороться с арианами и язычниками-философами, хотя сам он и не имел философского образования.

По молитве святого Александра был наказан еретик Арий. Арий согласился вступить в общение с христианами, как бы изменив свои убеждения. Святой Александр, предвидя притворство еретика, не соглашался принять его в церковное общение. Император Константин настоял, и был назначен день для принятия Ария. Всю ночь святой Александр молился Богу, чтобы Он или взял его душу, или не допустил еретика к нему. Настало утро, Арий торжественно шел в церковь, но вдруг почувствовал себя нехорошо и вскоре умер. Святой Александр скончался в 340 г.

Иоанн был сыном бедных родителей, и отец готовил его к работе ремесленника. Он жил у одного инока-подвижника, разделяя его труды. Патриарх Евтихий, услышав о такой жизни Иоанна, посвятил его в диаконы Константинопольской церкви. За свое особенное воздержание Иоанн скоро получил название постника. Узнав о своем избрании в патриархи, он хотел спастись от высокого назначения бегством, но был удержан видением свыше. Кроме подвига постничества, святой Иоанн отличался щедростью к бедным. Он скончался в 595 году.

Святой Павел, родом киприот, был поставлен в патриархи при императоре-иконоборце Константине V Копрониме. Он был человек очень добродетельный и благочестивый, но боязливый. Видя, что многих православных подвергают мучениям за иконопочитание, он скрывал свои убеждения и общался с иконоборцами. После смерти Копронима он хотел было восстановить иконопочитание, но не смог найти себе помощников, потому что иконоборство было еще сильно. Осознав, что он не может принести пользы для Церкви, святой Павел решил оставить патриарший престол и удалился в монастырь, где и умер схимником в 784 году.