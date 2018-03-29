Из-за безумия и опьянения царь Ирод убил святого человека – прот. Адам Кучмий о празднике Усекновения главы Иоанна Предтечи

В день Усекновения честной главы святого пророка и Крестителя Господнего Иоанна Предтечи, 11 сентября, храмовый праздник отмечает храм Зачатия Иоанна Предтечи в Киеве (ул. Чернобыльская, 15 А, станция метро «Академгородок»).

О храмовом празднике Центру информации УПЦ рассказал его настоятель - протоиерей Адам Кучмий.

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«Жители поселка Беличи - теперь в черте Киева - избрали Иоанна Предтечу быть молитвенником пред престолом Божьем о всех живущих в этом районе. Как известно, особенно помогают молитвы ко святому пророку тем, кто хочет исцелиться от алкоголизма.

Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе, что он тот, "больший которого не восставал из рожденных женами".

"Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его" (Матф.11:11).

И подобно тому, как Господь пострадал за грехи людские, так раньше и его Предтеча получил страдальческую смерть от Ирода.

Царь Ирод оставил законную жену и женился на жене своего брата Филипа. Святой Иоанн Креститель изобличал его и говорил: "Не должно тебе иметь жену брата твоего".

Ирод в злобе своей посадил Иоанна Предтечу в темницу. А его жена Иродия замыслила убить святого Иоанна Предтечу.

И вот, на празднике в день своего рождения, пребывая в опьянении, Ирод пригласил дочь своего брата Филиппа и Иродии плясать пред ним и его гостями.

В танце девица угодила всем и царь в благоговении за это пообещал: "Дам тебе то, что только пожелаешь. Даже полцарства". Девица по научению матери попросила голову Иоанна Крестителя.

Царь в своем пьяном состоянии повелевает палачу принести из темницы голову Иоанна Предтечи. И так из-за своего безумия и опьянения он убивает святого человека.

Православные Христиане за богослужениями просят святого Иоанна Крестителя: "Святой Иоанн Креститель, моли Бога о нас грешных, да вразуми всех маловерных, умножь в нас веру, дай познать, что есть Истина".

Тропарь

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.

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