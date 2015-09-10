10 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских

10 сентября Православная Церковь установила день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые пребывают в Дальних пещерах древней обители.

В число преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг в период с XI по XV века. О них не сохранилось подробных сведений, кроме имени, времени несения подвигов и указания какого рода были их духовные труды. Многие имена преподобных остались неизвестны.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских – один из ключевых праздников в Киево-Печерской лавре. В этот день в лавре всегда многолюдно. Дальние пещеры посещает почти каждый паломник, приехавший в святую лавру. Все стараются попасть в святое «подземелье», повторяя слова величания, посвященного преподобным отцам, «едиными устами, и единым сердцем».

Дальние пещеры также принято называть «Феодосиевскими», по имени их основателя – преподобного Феодосия Печерского. Общая длина лабиринта, не считая Варяжских пещер, около 300 метров.

Тропарь

Мысленное солнце и светлую луну, первоначальных Печерских, со всем собором преподобных днесь почтим, тии бо, церковную твердь озаряюще, просвещают во тьме страстей бедствующих, и подают от Христа Бога молитвами своими помощь во всех скорбех, и душам нашим просят избавления.