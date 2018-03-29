Адриан и Наталия только год прожили вместе... Протоиерей Роман Матюшенко - о святых мучениках

Снова сентябрь, и на пороге наш храмовый праздник - день памяти свв. мчч. Адриана и Наталии.

В нашем современном обществе так мало сейчас говорят о полноценных семьях, о заботливых мужьях, о верных любящих женах, долгом и честью для которых является любовь друг к другу, а не легкомысленное отношение к противоположному полу, что порой приводит к крушению семьи.

И как пример истинно–христианской, а значит жертвенной любви, Святая Церковь приводит ежегодную память — подвиг празднуемых святых.

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Многим читающим житие святых порой кажется, по меньшей мере, непонятным, — как может истинно любящая жена содействовать скорейшей смерти своего супруга, тем более в юном возрасте, когда только и начинается новая, супружеская жизнь?!

Принимая также во внимание и тот факт, что Адриан и Наталия только год прожили вместе...

Каждый, проживший на земле хотя бы как минимум три десятка лет, замечает как скоротечно время, и куда оно нас стремительно несет, а раз земная наша жизнь с ее подвигами, падениями, страданиями должна закончиться, то и вывод сам собою напрашивается о ненужности за нее так уж хвататься всеми силами, прогоняя от себя мысли о памяти смертной и о будущем воздаянии после этой земной жизни.

Так вот, более чем очевидно, что Наталия так и рассуждала о скоротечности земного бытия, где не может быть постоянного земного счастья, и о том, что одна из целей супругов — вместе достичь Царствия Небесного.

Да, бесспорно тяжело переживать утрату супруга или супруги, одиночество не под силу многим, но тут не надо забывать, что многие подвижники уже прожили такую жизнь, показав возможность, и нам исполнить такой подвиг и получить от Бога похвалу, как «благоразумному и мудрому рабу» (Мф. 24:45).

Одной из целей празднования памяти святых является постоянное, ежедневное нравственное назидание нам, чтобы, каждый раз осмысливая подвиги святых, мы снова и снова взгревали в себе любовь к Богу и ближнему.

Посему, дай, Боже, и нам соделаться причастниками того мужества в вере, которое показали святые мученики Адриан и Наталия!

Протоиерей Роман Матюшенко - для Центра информации УПЦ.