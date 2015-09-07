7 сентября – память святого апостола Варфоломея

Апостол Варфоломей происходил из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии.

Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе святые своей молитвой умертвили громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Здесь святые Варфоломей и Филипп по злобе языческих жрецов были схвачены и после побоев осуждены на распятие. Как только святые были распяты, началось страшное землетрясение, раскрывавшаяся земля поглотила правителя города и жрецов с множеством язычников. Остальные в страхе стали снимать апостолов с крестов. Апостола Варфоломея сняли живым, а апостол Филипп уже умер, и его с честью погребли.

Затем апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих язычников. С евангельским благовестием он посетил Великую Армению (область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где жрецы, видя, что храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя погубить проповедника. Апостол Христов был схвачен в городе Альбане (ныне Баку) и снова распят вниз головой на кресте. Но и вися, он не переставал проповедовать слово Божие, за что и был усечен мечом. Святой апостол Варфоломей скончался в 71 году. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли.