6 сентября Церковь вспоминает священномученика Евтихия

Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла жил в I — начале II веков и происходил из города Севастии Палестинской.

Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, но получил наименование апостола за свои труды вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.

Услышав проповедь о Христе Спасителе, святой Евтихий сначала сделался учеником апостола Иоанна Богослова, а потом, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах.

Святому пришлось испытать много мучений: его томили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом.

Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале второго века.