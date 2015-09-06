6 сентября - день памяти мученицы Сиры, девы Персидской

Святая Сира жила в шестом веке в Персии и была дочерью знаменитого жреца-огнепоклонника. Отец Сиры, боясь влияния христианства на свою дочь, отдал ее после смерти матери на воспитание к жрице, которая научила ее жреческой науке. Сира стала жрицей при капище огня, и ей предстояла почетная деятельность. Но однажды, разговорившись с нищими-христианками, Сира уверовала во Христа Спасителя и начала жить по-христиански: стала учить молитвы и псалмы, поститься и читать христианские книги.

Однажды Сира заболела. Она не стала искать помощи в волшебстве, но пришла к христианскому храму и просила пресвитера дать ей хоть немного праха церковного, надеясь получить от него исцеление. Священник, зная Сиру как идолослужительницу, отверг ее просьбу. Сира не прогневалась, зная о своем недостоинстве, но с верой прикоснулась к одежде священника, как некогда кровоточивая женщина прикоснулась к одежде Спасителя.

Она тотчас получила исцеление и возвратилась домой здоровой. Родные Сиры стали догадываться, что она хочет принять христианство, и просили мачеху Сиры убедить ее оставить свое намерение. Мачеха, обманывая, будто она сама является тайной христианкой, с лаской уговаривала Сиру держать свою веру в тайне, а наружно продолжать служить огню, чтобы не отпасть вовсе от Христа, подвергнувшись мучениям.

Сира стала колебаться принимать крещение, но, получив откровение во сне о безотрадной участи своих родных, которая наступит после смерти, и о светлых обителях, предназначенных для христиан, решилась и пошла к епископу, прося крестить ее. Епископ отложил исполнение ее желания, опасаясь подать жрецам повод к преследованию христиан. Кроме того, он думал, что Сира, испугавшись отцовского гнева, отступит от Христа. Епископ советовал ей сначала открыто исповедать свою веру в Спасителя перед родными.

Однажды, во время совершения утренней жертвы, святая Сира разметала священный огонь, почитавшийся персами за божество, и, опрокинув жертвенник, громко воскликнула: "Я христианка, отрекаюсь от ложных богов и верую в Истинного Бога!" Отец бил свою дочь, пока не изнемог, и бросил в темницу. Потом со слезами и ласками стал упрашивать ее остаться в прежней вере, но Сира была непреклонна.

Тогда отец донес на нее главному жрецу, а затем правителю и царю Хозрою Старшему. Святую деву долго мучили в темнице, но Господь укреплял ее, и она твердо стояла за веру Христову.

Однажды, подкупив сторожей темницы, святая Сира пошла к епископу и приняла крещение. Господь сподобил святую Сиру дара чудотворений. Когда персы отдали мученицу под наблюдение иудеев, они стали глумиться над святой, говоря: "Где же рассказанная о тебе басня, что сами узы спадают с тебя, с твоей шеи, рук и ног? Посмотрим ныне, как спадут узы!"

При таких словах святая Сира в глубине сердца помолилась Спасителю, и тотчас с нее спали узы. Так было не один раз. Изможденная мучениями, святая Сира смертельно заболела. Она стала просить Господа, чтобы Он не дал ей умереть от болезни, но сподобил мученического венца.

Бог услышал ее и даровал исцеление. Увидя мученицу здоровой, темничный сторож и начальник тюрьмы хотели обесчестить святую деву, но Господь одного поразил болезнью, а другого смертью. Мученица была приговорена к удавлению.

Казнь проводили с изощренной жестокостью: по временам отпускали веревку, спрашивая святую, не желает ли она изменить свое намерение и остаться в живых. Но мученица, чуть живая, отвечала отказом и просила скорее исполнять казнь. Тело святой было брошено на съедение псам, но они не коснулись его. Христиане предали тело святой Сиры погребению в 558 году.