5 сентября Церковь вспоминает святого Каллиника

Святитель Каллиник первоначально был пресвитером в храме Пресвятой Богородицы во Влахерне, а в 693 году, после смерти патриарха Павла (686-693 гг.), был возведен на Константинопольскую кафедру.

В то время царствовал жестокий Юстиниан II. Он, предприняв постройку дворца близ самой церкви Пресвятой Богородицы, повелел патриарху Каллинику дать благословение на разборку храма. Патриарх ответил, что имеет молитвы лишь на созидание храмов, а не на разрушение. Храм все-таки был разрушен.

Вскоре Юстиниана постигло наказание Божие. Он был свергнут с престола и сослан в заточение в Херсон, но через десять лет бежал и, собрав войско, обманом вошел в Константинополь. Он повелел схватить святого патриарха Каллиннка, выколоть ему глаза, отрезать язык и нос и замуровать живого в каменной стене в Риме.

Через сорок дней заграждение отпало, святитель Каллиник был найден живым, хотя от изнеможения он едва дышал, и через четыре дня скончался в 705 году. Он был погребен в Апостольской церкви в Риме.