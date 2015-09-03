3 сентября – память преподобного Авраамия Смоленского

Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и будущего Страшного суда, родился в 1172 году в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога, чтобы Он даровал им наследника.

После смерти родителей Авраамий раздал свое имущество бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий юродивый, прося Бога указать ему путь к спасению. Вскоре он поступил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в шести верстах от Смоленска.

С терпением и кротостью молодой инок ревностно исполнял все подвиги послушания, проводил время в посте и молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изучением Священного Писания.

Более 30 лет трудился он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан пресвитера. Сам преподобный Авраамий утруждал плоть свою чрезвычайным постом. Лицо его было бледно и необыкновенно сухо. Подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого, жизни которого подражал. Скончался преподобный Авраамий в 1224 году, прожив в иночестве 50 лет.

Тропарь

Днесь возсия нам память твоя, славне, яко солнце, светозарно лучами озаряющая мир и тьму нощи злых духов от нас отгоняющая. Днесь Небесныя силы святых Ангел и души праведных мысленно торжествуют, радующеся. Днесь и мы, грешнии, припадающе, молимся: отче преподобне Авраамие, Христа Бога моли непрестанно спасти град и люди, любезно тебе почитающия.