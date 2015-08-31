31 августа Православная Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы "Всецарица"

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица», находится на Святой Горе Афон в Греции. Она пребывает в Ватопедском монастыре, в соборном храме обители, слева от царских врат. Эта икона небольшая по размерам. Время ее написания относится к ХVII веку.

На иконе изображена Пречистая Дева в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На руках Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благословляющий десницей. Правой рукой Богородица указывает на Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех людей. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.

Эта икона относится к иконографическому типу Панахранта, что в переводе с греческого означает «Пренепорочная», «Пречистая». Всемилостивая – второе название икон Богородицы данного типа. Общим признаком таких икон является то, что Богородица изображается восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие и славу Божией Матери, самой совершенной из всех рожденных на земле.

В XX веке образом «Пантанассы» известный афонский старец Иосиф Исихаст благословил своих учеников. Он же донес до современников древнее предание об этой иконе.

Однажды к иконе подошел странный человек и принялся что-то невнятно бормотать. В этот момент лик Богоматери воссиял дивным светом, и невидимая сила отбросила юношу на пол. В страхе он выбежал из храма и со слезами признался старцам в том, что вел греховную жизнь и занимался колдовством и магией. Так Пресвятая Богородица явила чудо от Своего образа, отвратила юношу от нечестия и наставила на путь покаяния. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило его изменить жизнь и остаться на Афоне.

Это было первое проявление чудотворной силы иконы Божией Матери «Всецарица», позже стали замечать, что икона оказывает благотворное влияние на больных с различными опухолями, в том числе злокачественными, как их называют в современном мире.

Тропарь

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.